HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı! Bolu İl Özel idare birinci derece sorumlu çıktı

Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı! Bolu İl Özel idare birinci derece sorumlu çıktı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.03.2025 17:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında bilirkişi raporu ortaya çıktı. 60 gün sonra çıkan bilirkişi raporuna göre, Bolu İl Özel İdaresi "denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadığı için birinci derecede sorumlu" çıktı.

Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı! Bolu İl Özel idare birinci derece sorumlu çıktı

Kartalkaya'daki yangın faciasında 79 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan ihmaller zincirinde bilirkişi raporu 60 gün sonra çıktı. Rapora göre Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu çıktı. İşte o rapor!

Screenshot_1

İŞTE FACİA HAKKINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU!

Bilirkişi raporuna göre;

Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.

İçişleri Bakanlığı Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.

Screenshot_2

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü denetimleri özensiz, yetersiz yaptı. Tespit ettiği eksiklikleri gereği gibi işlemedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetersiz kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı.

4

5

Kaynak: Ekol TV

22 Mart 2025
22 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Ahlaksız ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum'İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Ahlaksız ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum'
İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Bu yollar kapatılacak! İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Bu yollar kapatılacak!
Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Ahlaksız ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum'

İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: 'Ahlaksız ve kasıtlı olduğunu düşünüyorum'

Tiyatro ve oyuncu camiası Saraçhane'deki İBB binasına gittiler

Tiyatro ve oyuncu camiası Saraçhane'deki İBB binasına gittiler

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

30 Büyükşehirde çarpıcı anket sonuçları! O parti 16 ilde önde: 1 parti ise...

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Bu yollar kapatılacak!

İstanbullular dikkat! Valilik duyurdu: Bu yollar kapatılacak!

Fenomen dizide yaprak dökümü! 5 oyuncu birden projeye veda etti

Fenomen dizide yaprak dökümü! 5 oyuncu birden projeye veda etti

Filiz Akın hayatını kaybetti, vasiyeti ortaya çıktı: Sessiz sedasız defnedildi

Filiz Akın hayatını kaybetti, vasiyeti ortaya çıktı: Sessiz sedasız defnedildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.