Kartalkaya faciasındaki bilirkişi raporu ortaya çıktı! Bolu İl Özel idare birinci derece sorumlu çıktı

Kartalkaya'daki yangın faciasında 79 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan ihmaller zincirinde bilirkişi raporu 60 gün sonra çıktı. Rapora göre Bolu İl Özel İdare birinci derece sorumlu çıktı. İşte o rapor!

İŞTE FACİA HAKKINDAKİ BİLİRKİŞİ RAPORU!

Bilirkişi raporuna göre;

Otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri bildikleri eksiklikleri bilerek gidermedi, birden fazla ihmale imza attı.

İçişleri Bakanlığı Bolu İl Özel İdaresi görevini gereği gibi yapmadı.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü denetimleri özensiz, yetersiz yaptı. Tespit ettiği eksiklikleri gereği gibi işlemedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetersiz kaldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli denetimleri zamanında ve gereği gibi yapmadı.

Kaynak: Ekol TV