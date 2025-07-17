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Kartalkaya otel yangını faciasında 1 tutuklama daha! Aşçı tahliye edildi, dava ertelendi

78 kişinin can verdiği Kartalkaya Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada bugün önemli gelişmeler yaşandı. Onuncu gününde devam eden duruşmanın ardından itfaiye personel İrfan Acar’ın tutuklanmasına karar verildi. Aşçı yardımcısı Faysal Yaver ise adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kartalkaya otel yangını faciasında 1 tutuklama daha! Aşçı tahliye edildi, dava ertelendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması onuncu gününde devam etti.

MAHKEMEDEN ARA KARAR: 1 TUTUKLAMA, 1 TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına hükmedildi.

Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi.

DAVA ERTELENDİ

Ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedilirken, duruşma 22 Eylül'e ertelendi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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