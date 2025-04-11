Kartepe'de parklar yaza hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda düzenli bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında oyun gruplarının, oturma alanlarının, spor aletlerinin ve yürüyüş yollarının bakımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Mevsimsel şartlara uygun olarak yürütülen çalışmalarda çim biçme, ağaç budama, bitki dikimi ve peyzaj düzenlemeleri yapılırken, bakım-onarım ekipleri ise zarar gören ekipmanların bakımları yapılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, park ve yeşil alanların kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek, "Yeşil alanlarımız, hemşehrilerimizin nefes aldığı, çocuklarımızın güvenle oyun oynadığı, büyüklerimizin huzurla vakit geçirdiği sosyal yaşam alanlarıdır. Bu alanları korumak ve güzelleştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Kartepe'mizi daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır