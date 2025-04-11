HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kartepe'de parklar yaza hazırlanıyor

Kartepe'de park, bahçe ve yeşil alanlar düzenli bakım ve tadilat çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor.

Kartepe'de parklar yaza hazırlanıyor

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda düzenli bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve estetik ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında oyun gruplarının, oturma alanlarının, spor aletlerinin ve yürüyüş yollarının bakımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Mevsimsel şartlara uygun olarak yürütülen çalışmalarda çim biçme, ağaç budama, bitki dikimi ve peyzaj düzenlemeleri yapılırken, bakım-onarım ekipleri ise zarar gören ekipmanların bakımları yapılıyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, park ve yeşil alanların kent yaşamındaki önemine dikkat çekerek, "Yeşil alanlarımız, hemşehrilerimizin nefes aldığı, çocuklarımızın güvenle oyun oynadığı, büyüklerimizin huzurla vakit geçirdiği sosyal yaşam alanlarıdır. Bu alanları korumak ve güzelleştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Kartepe'mizi daha yeşil ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı!
Polisler yaşlı kadının tüpünü alıp evine kadar bıraktıPolisler yaşlı kadının tüpünü alıp evine kadar bıraktı

Anahtar Kelimeler:
Kartepe park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

Bakan Yumaklı'dan tavuk döner açıklaması: 'Kapatacağız'

İstanbul'da yangın! Çok sayıda araç alevlere teslim oldu

İstanbul'da yangın! Çok sayıda araç alevlere teslim oldu

Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişti! İfadesi ortaya çıktı

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Erken seçim olsa hangi parti ne kadar oy alır? Son anket...

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

Kupada rövanş yok, kazanan finalde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.