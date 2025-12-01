Kartepe Teleferik’te manzara yolculuğu yeniden başladı

Kocaeli’de kış turizminin önemli merkezlerinden Kartepe’ye ulaşımı sağlayan teleferik hattı, periyodik bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen tesis, güvenli ve konforlu bir seyahat için 17 Kasım’da kapsamlı bakıma alınmıştı. Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen güvenlik testleri ve teknik kontrollerin ardından 14 günlük süreç sona erdi.

Derbent istasyonundan başlayıp 1423 rakımlı Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda son bulan yolculuk, ziyaretçilerine mevsimin tüm renklerini bir arada sunuyor. Zirve yolculuğunda İzmit Körfezi’nin panoramik manzarası da doğaseverlere eşlik ediyor.

Bakım sürecinin ardından bugün itibarıyla kapılarını tekrar açan Kartepe Teleferik, haftanın her günü 10.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.



