Kas erimesi nedir, neden olur?

Kaslar ve sinirler, vücudun hareket edebilmesi için önemli işlevlere sahiptir. Ancak kasların ve sinirlerin sisteminde bir sorun yaşanması, çeşitli hastalıkların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Atrofi ya da Türkçe karşılığı ile kas erimesi, çok sık görülebilen ve genel olarak yaşa bağlı şekilde meydana gelen bir kas hastalığı olarak tanımlanmaktadır.
Atrofi, kelime anlamı olarak körelme demektir. Beslenme bozukluğu, hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olmak, iltihaplanmalar gibi durumlar sonucunda hücrenin, organın ya da vücuttaki herhangi bir dokunun incelmesi, kaybedilmesi ya da küçülmesi kasların körelmesine neden olmaktadır. Kas erimesi ya da atrofi adı verilen bu durum gerçekleştiği zaman kaslar normal boyutlarından daha küçük görülmektedir.
Belli başlı belirtiler kişide görüldüğü zaman vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalı ve kesin tanı konmadan hareket etmemelidir. Kesin tanı koyabilmek için doktorlar çeşitli testlerin yapılmasını uygun görebilmektedirler. Bu testler şunlardır:
Kas erimesi rahatsızlığının en sık görülen yaygın belirtileri şu şekildedir:
Farklı türleri bulunan kas erimesi rahatsızlığı kas atrofisi, SMA (Spinal musküler atrofisi), vajinal atrofi, atrofik gastrit ya da mide atrofisi, testiküler atrofi, sudeck atrofisi ve atrofik rinit olmak üzere vücudun çeşitli bölümlerinde gerçekleşebilir. Kas erimesi tedavisinin mümkün olduğu bilinmektedir. En yaygın tedavi yöntemleri ise kas erimesinin neden kaynaklandığına göre şöyledir:
Kas erimesi, kas gruplarını ve kasları etkiler. Tek bir kası ya da tüm kasları aynı anda etkileyebilen kas erimesi durumu kalıcı ya da geçici olarak yaşanabilir. Kalıcı olup olmaması durumu hastalığın temeli belirlendikten sonra uygulanan tedaviye göre de değişiklik gösterebilir. Her bir kas erimesi türü farklı sonuçlara neden olabilir.
Kas atrofisi çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak ilerleyen yaş kas kaybına ya da kas erimesine neden olabilmektedir. Atrofiye neden olan en yaygın sebepler şu şekildedir: