Kas erimesi nedir, neden olur?

Kaslar ve sinirler, vücudun hareket edebilmesi için önemli işlevlere sahiptir. Ancak kasların ve sinirlerin sisteminde bir sorun yaşanması, çeşitli hastalıkların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Atrofi ya da Türkçe karşılığı ile kas erimesi, çok sık görülebilen ve genel olarak yaşa bağlı şekilde meydana gelen bir kas hastalığı olarak tanımlanmaktadır.

Kas erimesi nedir?

Atrofi, kelime anlamı olarak körelme demektir. Beslenme bozukluğu, hareketsiz bir yaşam biçimine sahip olmak, iltihaplanmalar gibi durumlar sonucunda hücrenin, organın ya da vücuttaki herhangi bir dokunun incelmesi, kaybedilmesi ya da küçülmesi kasların körelmesine neden olmaktadır. Kas erimesi ya da atrofi adı verilen bu durum gerçekleştiği zaman kaslar normal boyutlarından daha küçük görülmektedir.

Belli başlı belirtiler kişide görüldüğü zaman vakit kaybetmeden bir doktora danışılmalı ve kesin tanı konmadan hareket etmemelidir. Kesin tanı koyabilmek için doktorlar çeşitli testlerin yapılmasını uygun görebilmektedirler. Bu testler şunlardır:

Kan testi

Fiziksel muayene

Kas biyopsisi

Sinir biyopsisi

EMG (Elektromiyografi)

BT (Bilgisayarlı Tomografi)

MR (Manyetik rezonans görüntüleme)

Sinir iletim çalışmaları

Kas erimesi rahatsızlığının en sık görülen yaygın belirtileri şu şekildedir:

Hareketlerde kısıtlanma

Deride incelik

Deri elastikiyetinin kaybedilmesi

Denge sorunları

Dokularda küçülme

Bir bacağın ya da bir kolun diğerinden daha küçük olması

Kemiklerde zayıflama

Kemiklerde incelme

Hafıza sorunları ya da kaybı

Konuşmada zorluk yaşama

Yutkunmada zorluk

Sindirim sistemi sorunları

Farklı türleri bulunan kas erimesi rahatsızlığı kas atrofisi, SMA (Spinal musküler atrofisi), vajinal atrofi, atrofik gastrit ya da mide atrofisi, testiküler atrofi, sudeck atrofisi ve atrofik rinit olmak üzere vücudun çeşitli bölümlerinde gerçekleşebilir. Kas erimesi tedavisinin mümkün olduğu bilinmektedir. En yaygın tedavi yöntemleri ise kas erimesinin neden kaynaklandığına göre şöyledir:

Hormon dengelsizliklerinin neden olduğu kas erimesi durumunda hormon replasman tedavisi önerilir.

Beslenme düzensizliğinden yanlış beslenmeden ya da eksik beslenmeden kaynaklı kas erimesi yaşanıyorsa konan tanıya göre önce uygun bir beslenme programı çıkartılır ve takviyeler verilir.

Hareketsizlik ya da zayıflama durumları için fizyoterapi uygulanır.

SMA gibi çeşitli kas hastalıklarında ya da sinirlerin hasar görmesi durumunda spesifik ilaçlar kullanılabilir.

Sinir sıkışmaları ya da kalıtsal bozukluklar olması durumunda cerrahi uygulamalara gerek görülebilir.

Kas atrofisi durumunda düzenliolarak fiziksel aktiviteler önerilir ve kas güçlendirme egzersizleri programı yapılır.

Kas erimesi, kas gruplarını ve kasları etkiler. Tek bir kası ya da tüm kasları aynı anda etkileyebilen kas erimesi durumu kalıcı ya da geçici olarak yaşanabilir. Kalıcı olup olmaması durumu hastalığın temeli belirlendikten sonra uygulanan tedaviye göre de değişiklik gösterebilir. Her bir kas erimesi türü farklı sonuçlara neden olabilir.

Kas erimesine neden olan unsurlar nelerdir?

Kas atrofisi çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Genel olarak ilerleyen yaş kas kaybına ya da kas erimesine neden olabilmektedir. Atrofiye neden olan en yaygın sebepler şu şekildedir: