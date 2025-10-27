HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Kas kütlesi nedir, nasıl artırılır?

Yumuşak bir doku olan kas, canlılarda yer alan ve dört temel hayvan doku türünden biri olarak tanımlanmaktadır. Kas dokusu, iskelet kaslarına kasılma yetisi verme görevini üstlenmiştir. Embriyo gelişimi sırasında kas oluşma süreci başlar ve bu sürece miyogenez adı verilmektedir.

Kas kütlesi nedir, nasıl artırılır?
Ferhan Petek

İnsan vücudunda yer alan ve gelişmekte olan asıl hücrelerin mezodermal tabakalarından meydana gelen kaslar büzülebilen dokulardır. Görevi ise güç oluşumudur. Aynı zamanda hareket sağlamak da kasların görevidir. Kas hareketlerinin geneli bilinç dışında meydana gelmektedir. Yaşam süreci için gerekli olan işlevlerin gerçekleşmesi adına son derece önemli görevleri vardır ve istemli has hareketleri vücudun hareket edebilmesi için kullanılmaktadır.

Kas kütlesi nedir?

Kişilerin kas miktarları daha dinç ve daha sağlıklı bir bedene sahip olmak adına son derece önemlidir. Vücuttaki yağ oranı azalırken kas miktarının korunması gerekmektedir. Kas fonksiyonları vücuttaki protein dengesi ile de ilgilidir. Protein kas kütlesi oluşturabilmek için gereksinim duyulan üç makro besinden biridir. Diğer makro besinler lipitler ve karbonhidratlardır.

Metabolizmaya etkisi olduğu kadar hareket etmeyi de sağlayan kaslar, insan vücudunun genel işleyişi ve genel vücut sağlığı için son derece önemli kabul edilmektedir. Sporcuların alanlarına göre geliştirdikleri kasların bölgeleri değişebilir ama güç ve performans dengesi ile artışı için tüm kasları çalıştırma gereksinimi duyarlar.

Kas geliştirme ya da vücut geliştirme için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu da vücuttaki kas kütlesinin gereksinim duyulan miktarlarda olmasını sağlama amacı taşır. Kas kütlesi kişiden kişiye değişebildiği gibi ideal kas kütlesi de kişinin bünyesine ve özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Kas kütlesi nasıl artırılır?

Doktor önerisi ve uyarısı ile kas kütlesinin arttırılması gereken durumlar oluşabilir. Bu süreç için mutlaka uzman bir doktordan görüş alınması ve doktor kontrolünde ilerlenmesi gerekmektedir. Kas kütlesini arttırabilmek için genel olarak uygulanan en sık yöntemlerden bazıları şunlardır:

  • Beslenme şekline dikkat edilmelidir. Kasların büyüyebilmek için gereksinim duyduğu besinler olan yağlar, karbonhidratlar ve proteinler, bunları içeren besinler bilinçli olarak doktorun önerdiği miktarlarda ve sıklıklarla tüketilmelidir.
  • Vücut kompozisyonunu optimize edebilmek için makro besin grupları izlenmelidir. Yağsız kas kütlesi artırılma sürecinde ne kadar makro besin tüketildiği kontrol altına alınmalıdır. Bu da doktor desteği ile gerçekleştirilmelidir.
  • Kilo alabilmek için normalde alınan kalori miktarından daha fazla kalori alımı sağlanır.
  • Yağsız kas kütlesini geliştirebilmek adına yeterli ve vücudun gereksinim duyduğu miktarlarda protein tüketimi yapılmalıdır.
  • Beslenmeyi destekleyici olarak egzersizler yapılması gerekir. Daha sıkı antrenmanlar ve uzman kontrolünde ve takibinde doğru hareketler yeteri miktarda yapılmalıdır.
  • Yağsız olarak kas kütlesi arttırabilmek için protein tozları ya da kreatin takviyesi doktor gerek görürse ve önerirse alınabilir. Bilinçli olarak takviye alınması önemlidir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakim anne isim vererek isyan etti: 'Her şeyi gizliyorlar'Hakim anne isim vererek isyan etti: 'Her şeyi gizliyorlar'
Adıyaman’da ilginç görüntü: Motosikletle koltuk taşıdıAdıyaman’da ilginç görüntü: Motosikletle koltuk taşıdı

Anahtar Kelimeler:
Kas gelişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.