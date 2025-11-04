Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı'nda meydana geldi. Kasap dükkanına gelen grup ile iş yerinde bulunanlar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA VURULDULAR

Tartışma büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü C. ve Ensari C. hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.