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Rasim Ozan Kütahyalı ifadeye çağrıldı mı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti. Silivri Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yalanlama geldi. Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise şu an Silivri Adliyesi'nde olduğunu ve tüm bildiklerini anlatacağını belirtti.

Rasim Ozan Kütahyalı ifadeye çağrıldı mı? Başsavcılıktan açıklama geldi
Ufuk Dağ

Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor. Dün Kurtlar Vadisi senaristleri ifade vermeye gitmişti. Bugün de Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadeye çağrıldığı iddia edildi. Rasim Ozan Kütahyalı Silivri Adliyesi'nden olduğunu belirtirken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ise ifadeye çağrılmanın söz konusu olmadığı vurgulandı.

Başsavcılıktan şu açıklama yapıldı;

“Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca ifadeye çağrılmamıştır. Kendisi ziyaret sebebiyle adliyeye gelmiştir. Herhangi bir ifade alma işlemi uygulanmamıştır.”

Rasim Ozan Kütahyalı ifadeye çağrıldı mı? Başsavcılıktan açıklama geldi 1

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı ise şu ifadeleri kullandı;

Dün geceden beri çok sayıda gazeteci-muhabir kardeşim mesaj atarak Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tanık olarak çağrılıp çağrılmadığımı soruyor.

Evet doğrudur, Ensonhaber’deki YouTube videolarım ve yazdığım yazılar dolayısıyla Kozinoğlu-Kurtlar Vadisi soruşturmasında “bilgi sahibi” sıfatıyla tüm bildiklerimi ve tanıklıklarımı anlatmak için şu an Silivri Adliyesi’ndeyim.

Bu soruşturmayı yürüten Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe Bey’e, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü, Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu sürecinde şahit olduğum tüm hadiseleri detaylı olarak anlatacağım.

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Rasim Ozan Kütahyalı
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