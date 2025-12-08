HABER

Kasım ayında Erzurum Havalimanı'nda 111 bin 229 yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2025 yılı Kasım ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Kasım ayında Erzurum Havalimanı’nda 111 bin 229 yolcuya hizmet verildi

Buna göre; Erzurum Havalimanı’nda Kasım ayında, iç hat yolcu trafiği 110 bin 477, dış hat yolcu trafiği 752 oldu. Böylece Kasım ayında toplam 111 bin 229 yolcuya hizmet verildi.

Kasım ayında Erzurum Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 766, dış hatlarda 13 olmak üzere toplamda 779 sefere ulaştı.
Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Kasım ayında toplamda 770 bin 275 ton oldu.

11 AYLIK (OCAK - KASIM DÖNEMİ) GERÇEKLEŞMELER

11 aylık (Ocak - Kasım) dönemde ise Erzurum Havalimanında; Yolcu trafiği 1 milyon 146 bin 346, Uçak trafiği 7 bin 742, Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9 milyon 693 bin 758 ton olarak gerçekleşti.Kaynak: İHA

