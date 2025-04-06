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Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışmasının ardından bayılan ve hastaneye kaldırılan Gülçin Aras (51), 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kasiyer ile tartışmasının ardından fenalaşan kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.(DHA)

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