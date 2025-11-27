HABER

Kaşla göz arasında dehşet! Gözü dönmüş caninin kaldırımdaki kadına yaptığı tüyler ürpertti

Gümüşhane'de eski koca dehşetinin görüntüleri tüyleri diken diken etti. N.K. adlı kadın (29) ile boşanma aşamasındaki O.K. (39), kaldırımda bekleyen kadına apansızın bıçakla saldırdı. Kadın kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki esnaf saldırganı meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştı. Yaşanan korkunç olay kameraya anbean yansıdı.

Akılalmaz olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki kaldırımda bekleyen N.K., aniden yanına koşarak gelen boşanma aşamasındaki eşi O.K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. N.K., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırmaya devam eden şüpheli, çevredeki esnaf tarafından tabure ve meyve kasasıyla durduruldu.

KAÇTI, YAKALANDI

Saldırı sonrası kaçan saldırgan polis ekiplerince gözaltına , yaralı kadın ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Saldırı anları çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kaldırımda yanındaki 2 kızla bekleyen N.K.'nin yere eğildiği esnada aniden yanına koşarak gelen eşinin bıçaklı saldırısına uğradığı, çevredeki esnafın saldırganı meyve kasaları ve tabureyle engellemeye çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane boşanma bıçak Kadın
