Kassam Tugayları, bir İsrailli esirin daha cesedini teslim edeceklerini açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'de İsrail ordusunun gerisine çekildiği Sarı Hat'tın içerisindeki bölgede bulunan bir İsrailli esirin cesedini teslim edeceklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesinde bulunan İsrailli esire ait cesedin saat 21:00'de (Türkiye saati ile 22:00) teslim edileceği aktarıldı.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 7 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ BULUNUYOR

Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, İsrailli esire ait 1 cesedi daha dün Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etmişti.

ATEŞKES SONRASI ESİR TAKASI

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedi kalmıştı.

(AA)

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Kaynak: İHA
