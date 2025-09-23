HABER

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail tankını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir İsrail tankına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail tankını hedef aldı

Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Merkava tipi bir tankın "Yasin 105 roketi" ile hedef alındığı belirtildi.

Saldırının işgalci İsrail ordusunun Gazze kentinde Filistin halkına yönelik uyguladığı soykırım ve zorla göç politikalarına karşılık düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırı sonucunda İsrail ordusundaki can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlar kentin güneybatı kavşağındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin kuzeyine kadar ilerlemiş durumda. Tanıklar, askeri araçların El-Enbaşi Hasan Camii çevresinde konuşlandığını aktardı.

