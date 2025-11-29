HABER

Karadeniz açıklarında isabet almıştı: Tahliye talebini reddeden 'Virat' ile ilgili yeni gelişme!

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden yaklaşık 35 deniz mili açıkta isabet alan ve gövdesinde hasar bulunan "Virat" isimli gemiyi Türkeli Demir Sahası'na çekmek için çalışma başlatıldı. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında dün akşam saatlerindeyken isabet alan "Virat" ismli petrol gemisine sabah saatlerinde de insansız deniz araçlarıyla saldırılmıştı. Yabancı menşeli gemide bulunan personeller tahliye talebini reddetmişti.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİH VERDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğünden yapılan son açıklamada, gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesi için çalışma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Virat gemisine ilişkin son durum: Gövdesinde su üstünde hasar bulunan geminin çeki operasyonu bugün saat 17.5'te başlamış olup gemi Türkeli'ye, tahmini 1 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00'te varacaktır. Süreç takip edilmektedir" denildi.

(İHA)

İHA
