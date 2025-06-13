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Kastamonu'da 3 araç kazaya karıştı; 9 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, D-100 yolu Yapraklı Kavşağı altgeçidinde 3 aracın karıştığı kazada 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kastamonu'da 3 araç kazaya karıştı; 9 yaralı

Kaza, saat 18.45 sıralarında Tosya ilçesi D-100 yolu üzerinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halinde olan 41 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirerek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen bir minibüs ve ardından bir otomobile çarpan araç büyük hasara neden oldu.

ARAÇLARIN KALDIRILMASIYLA TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Kazada araçlarda bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu kaza
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