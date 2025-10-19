Kastamonu'da aç kalan ayı şehir merkezine indi! Sokak köpekleri kovaladı

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi.

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayı, ilçe merkezine indi. Bir süre dolaşan ayı, daha sonra sokak köpekleri tarafından kovalandı. pic.twitter.com/ajsnUJt5fr