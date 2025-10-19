HABER

Kastamonu'da aç kalan ayı şehir merkezine indi! Sokak köpekleri kovaladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde aç kalan ayı, ilçe merkezine indi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ayının ilçe merkezinde koştuğu ve daha sonra ise sokak köpekleri tarafından kovalandığı görüldü.

Olay, bugün saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Aç kaldığı düşünülen bir ayı, ilçe merkezine inerek Belediye Başkanlığı önünden Cumhuriyet Caddesi'ne ardından da Hürriyet Caddesi'ne girdi.

SOKAK KÖPEKLERİ KOVALADI

O anlar, çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Bu sırada ayıyı fark eden sokak köpekleri havlayarak kovalamaya başladı. Köpeklerin kovaladığı ayı, Hükümet Konağı bölgesine kaçarak gözden kayboldu. (DHA)

