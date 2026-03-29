Kastamonu'da acı olay! Baba oğlunu av tüfeğiyle öldürdü

Kastamonu’da bir baba, evde tartışma yaşadığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından baba gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E.G., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışmadı yaşadı.

AV TÜFEĞİNE SARILDI

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E.G., evde bulunan at tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba E.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

