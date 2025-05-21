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Kastamonu'da akılalmaz olay! Tartıştığı kişinin iş yerini kurşun yağmuruna tutup kayıplara karıştı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişinin iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı.

Kastamonu'da akılalmaz olay! Tartıştığı kişinin iş yerini kurşun yağmuruna tutup kayıplara karıştı
Begüm Özkaynak

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen Y.K. ile U.Ç. arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavgayı ayırdı. Evine giden Y.K., bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak U.Ç.'nin kıraathanesine gelerek ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kıraathanedekiler büyük panik yaşadı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçarak kayıplara karışan Y.K.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Kıraathane
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