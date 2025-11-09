Kastamonu’da çıkan kavgada oğlunu öldüren baba tutuklandı

Olay, dün akşam Taşköprü ilçesine bağlı Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Çalık (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Çalık’a ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Çalık, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Çalık hayatını kaybetti. Olayın ardından baba H.Ç. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından H.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi. Güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır