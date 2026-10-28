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Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Kastamonu'da, Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Kastamonu'da Cumhuriyet'in 103. yılı dolayısıyla fener alayı düzenlendi

Valilik tarafından organize edilen yürüyüş için Kışla Parkı önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na kadar marşlar eşliğinde yürüdü.

Yürüyüşe, Kastamonu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliği ekipleri de eşlik etti. Komandolar, "Vatan sana canım feda" ve "Şerife Bacı'nın torunları Kastamonu komandoları" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra kent merkezinden geçen Karaçomak Deresi'nden off-road araçları geçiş yaptı. Araçların geçişini vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Fener alayına, Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Erşen ile AK Parti Kastamonu milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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