Kastamonu'da emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Daday ilçesinde kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm sebebinin ise otopsi incelemesi neticesinde kesinleşeceği öğrenildi.

Olay, Daday ilçesi Çölmekçiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli müzik öğretmeni Ali Özcan’dan (69) haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EMEKLİ ÖĞRETMENİN EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Eve giren ekipler, 69 yaşındaki Ali Özcan’ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazesi morga kaldırılan Özcan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Özcan'ın kesin ölüm sebebinin ise otopsi incelemesi neticesinde kesinleşeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

