Kastamonu’da gazetecilere mevlid-i şerif programı

Kastamonu'da, ebediyete irtihal eden gazeteciler ve şehitler anısına mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD), etkinliği gerçekleştirdi. Bu program, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yapıldı.

MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMINDA DUALAR OKUNDU

Akşam namazından sonra, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Camii’nde program gerçekleştirildi. Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve Dernek Başkanı İzzet Sarı katıldı.

Kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler de katılım gösterdi. Katılımcılara programdan önce çorba ikram edildi.

Mevlid-i şerif programında dualar okundu. Dernek Başkanı Sarı, katılımcılara teşekkür etti.