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Kastamonu'da genç bir öğrenci kaldığı yurdun 8. Katından düştü: İntihar mı, kaza mı?

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
18.02.2025 09:01
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Kastamonu'nun il merkezine bağlı Kuzeykent Mahallesi'nde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Şeyh Şaban-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana gelen trajik olayda, 20 yaşındaki genç, kaldığı yurdun 8. katından düşerek kurtarılamadı. Olayın kaza mı, intihar mı sorusu akıllara ilk gelen soruydu. Detaylar haberimizde...

Kastamonu'da genç bir öğrenci kaldığı yurdun 8. Katından düştü: İntihar mı, kaza mı?

20 yaşındaki Yusuf Seyrek, yurt binasının 8. katından dengesini kaybederek yere düştü. Olayın hemen ardından, yurtta kalan öğrenciler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri, Yusuf Seyrek'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra, Seyrek acil olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SORUŞTURMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olayın ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yurtta geniş çaplı bir güvenlik önlemi alarak, düşüşün nedenlerini belirlemek amacıyla incelemelere başladı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı ve genç öğrencinin düşüşüne neden olabilecek tüm faktörler üzerinde titizlikle duruluyor.

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YURTTA KALAN DİĞER ÖĞRENCİLER ÜZÜNTÜYE BOĞULDU

Kastamonu'da meydana gelen bu üzücü olay, yurdun diğer öğrencileri tarafından da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Çoğu öğrenci, olayın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Birçok öğrenci, olayın ardından arkadaşlarının kaybına derin bir şekilde üzülürken, yurtta kalan diğer öğrencilerin de benzer kazaların yaşanmaması için yetkililerden ek güvenlik önlemleri talep ettikleri belirtildi.

GÜVENLİK VE ÖNLEMLERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR

Bu tür kazaların tekrar yaşanmaması adına yurtta güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, yüksek katlarda bulunan binalarda güvenlik bariyerlerinin ve koruyucu tedbirlerin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerken, yetkililerin bu konuda acil bir değerlendirme yapması gerektiği ifade edildi.

Yusuf Seyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından, Kastamonu'daki bu olay yerel halk ve öğrenciler tarafından uzun süre konuşulmaya devam etti. Olayın ne şekilde meydana geldiğiyle ilgili olarak jandarma ekiplerinin araştırmaları sürerken, pek çok kişi güvenlik tedbirlerinin artırılmasının gerekliliği üzerinde duruyor.

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(İHA)

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Kastamonu kaza yurt
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