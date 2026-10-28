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Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Kastamonu'da iki kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, Kastamonu-Ankara kara yolu Ilgaz Dağı geçidinde Kırık Barajı yapım şantiyesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne çalışan müteahhit firmaya ait yol boyama işçilerinin bulunduğu M.Ö. idaresindeki 21 BG 474 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen İ.V. yönetimindeki 06 DD 8180 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kastamonu da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı 1

KASTAMONU'DA İKİ KAMYONET ÇARPIŞTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonetler istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin sürücüsü M.Ö., kamyonetteki işçiler E.V., R.V., S.Y., Ş.C. ve S.H. ile diğer kamyonetin sürücüsü ve araçtaki M.Ç., N.K. yaralandı.
Kastamonu da iki kamyonet çarpıştı: 9 yaralı 2

9 KİŞİ YARALANDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından yaralılar sıkıştıkları kamyonetten kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinden yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan Kastamonu-Ankara kara yolu, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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