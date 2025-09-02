Kastamonu'da iki orman yangını birden! Altı köy tahliye edildi, Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınları etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Yangın, Güzelce köyüne ulaşırken, aynı ilçeye bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de ayrı bir orman yangını daha başladı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Durumun ciddiyeti üzerine Kastamonu Valiliği harekete geçerek, Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinin tamamının tahliye edilmesine karar verdi. Toplamda 437 vatandaş, güvenlikleri için belirlenen güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Ayrıca, köylerdeki 496 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da yangın tehlikesinden uzak bölgelere taşındı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangına 39 araç, üç helikopter, beş su tankeri, 17 arazöz, üç ilk müdahale aracı ve 182 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara vereceği zararın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BAKAN YUMAKLI: DENİZLİ VE AYDIN YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Şu anda devam eden 2 yangın var Kastamonu’da. Biri Eflani’de başlayıp Araç ilçesine sıçrayan yangın. Diğeri de Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ayrı bir yangın. Yaz aylarında üç dalga halinde yangınlar yaşadık. 5 bin 832 yangına müdahil olundu" açıklamasında bulundu.

KARABÜK'TE YANGINLA İLGİLİ 5 GÖZALTI

Karabük'te ise orman yangınıyla ilgili olarak beş kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır