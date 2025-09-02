HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kastamonu'da iki orman yangını birden! Altı köy tahliye edildi, Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan ve Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçrayan orman yangınları nedeniyle altı köy tahliye edildi. Yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, güvenlik amacıyla 437 vatandaş güvenli bölgelere yerleştirildi. Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu bildirdi.

Kastamonu'da iki orman yangını birden! Altı köy tahliye edildi, Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi

Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınları etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Kastamonu'nun Araç ilçesine sıçradı. Yangın, Güzelce köyüne ulaşırken, aynı ilçeye bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de ayrı bir orman yangını daha başladı.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Durumun ciddiyeti üzerine Kastamonu Valiliği harekete geçerek, Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinin tamamının tahliye edilmesine karar verdi. Toplamda 437 vatandaş, güvenlikleri için belirlenen güvenli barınma alanlarına yerleştirildi. Ayrıca, köylerdeki 496 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da yangın tehlikesinden uzak bölgelere taşındı.

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yangına 39 araç, üç helikopter, beş su tankeri, 17 arazöz, üç ilk müdahale aracı ve 182 personel ile müdahale ediliyor. Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının yerleşim yerlerine ve ormanlık alanlara vereceği zararın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini, ancak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kastamonu da iki orman yangını birden! Altı köy tahliye edildi, Bakan Yumaklı dan açıklama geldi 1

BAKAN YUMAKLI: DENİZLİ VE AYDIN YANGINLARI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Şu anda devam eden 2 yangın var Kastamonu’da. Biri Eflani’de başlayıp Araç ilçesine sıçrayan yangın. Diğeri de Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde ayrı bir yangın. Yaz aylarında üç dalga halinde yangınlar yaşadık. 5 bin 832 yangına müdahil olundu" açıklamasında bulundu.

Kastamonu da iki orman yangını birden! Altı köy tahliye edildi, Bakan Yumaklı dan açıklama geldi 2

KARABÜK'TE YANGINLA İLGİLİ 5 GÖZALTI

Karabük'te ise orman yangınıyla ilgili olarak beş kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulacaklardı! DEAŞ'a darbe 30 Ağustos öncesi ülkeyi kana bulacaklardı! DEAŞ'a darbe
Arkadaşının bebeğini kaçırmaya çalıştı, tutuklandı! "Sana iftira attılar"Arkadaşının bebeğini kaçırmaya çalıştı, tutuklandı! "Sana iftira attılar"

Anahtar Kelimeler:
yangın Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Artık e-Devlet'ten yapılabiliyor! Yeni uygulama başladı

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Yüzlerini kapatıp, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar

Yüzlerini kapatıp, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi

Soylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıt

Soylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıt

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.