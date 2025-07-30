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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu-Cide kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim U. idaresindeki otomobil ile Ece B. yönetimindeki otomobil, Velioğlu sapağı mevkisinde çarpıştı. Kazada, sürücü İbrahim U. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sultan B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 2 yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince, yapılan incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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