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Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu-Sinop kara yolunun Taşköprü ilçesine bağlı Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.S. (40) yönetimindeki 37 AC 112 plakalı Audi marka otomobil ile G.Ş. (24) idaresindeki 01 SG 378 plakalı Hyundai marka otomobil çarpıştı.

Kastamonu da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle takla atan Hyundai marka otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü G.Ş. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kastamonu da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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