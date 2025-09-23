Kastamonu'da orman yangınında 10 dönüm alan zarar gördü

Tosya ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Keçeli köyü sınırlarındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Tosya ve Taşköprü Orman İşletme ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik müdahale sonunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 10 dönümlük orman zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır