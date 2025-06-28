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Kastamonu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kastamonu’da yoldan çıkan otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Kastamonu-Bozkurt karayolu Esentepe köyü Çiçekyayla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. (51) idaresindeki 37 PR 274 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 70 metre sürüklenen otomobilde yolcu olarak bulunan 47 yaşındaki Hülya Kalaycı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Çınar D., Çağrı D. ve Duygu D. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ve jandarma ekiplerince araç içerisinden çıkartılarak yola kadar taşındı. Yolda ambulansa alınan yaralılar, Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu kaza
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