Kastamonu ormanlarında kış güzelliği

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı oluşturduğu doğa manzaralarıyla vatandaşlara eşsiz bir güzellik sunuyor. İhsangazi ilçesinde karla kaplanan ormanlar, ortaya manzaralar ile ziyaretçilerini mest ediyor. Sünlük mevkiinde bulunan ilçenin en yüksek rakıma sahip bölgesinde de kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Bölgeyi ziyaret eden Mehmet Ciğerci isimli vatandaş, "İlçemizin yüksek kesimlerindeyiz. Doğa harika, biz de karın tadını çıkartıyoruz. Doğaseverler ve fotoğrafçıları ilçemize bekleriz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır