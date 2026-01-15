HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu ormanlarında kış güzelliği

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde karla kaplanan ormanlar ziyaretçilerini mest ediyor.

Kastamonu ormanlarında kış güzelliği

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı oluşturduğu doğa manzaralarıyla vatandaşlara eşsiz bir güzellik sunuyor. İhsangazi ilçesinde karla kaplanan ormanlar, ortaya manzaralar ile ziyaretçilerini mest ediyor. Sünlük mevkiinde bulunan ilçenin en yüksek rakıma sahip bölgesinde de kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.
Bölgeyi ziyaret eden Mehmet Ciğerci isimli vatandaş, "İlçemizin yüksek kesimlerindeyiz. Doğa harika, biz de karın tadını çıkartıyoruz. Doğaseverler ve fotoğrafçıları ilçemize bekleriz" dedi.

Kastamonu ormanlarında kış güzelliği 1

Kastamonu ormanlarında kış güzelliği 2

Kastamonu ormanlarında kış güzelliği 3

Kastamonu ormanlarında kış güzelliği 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk bilim insanları keşfetti: Dünya literatürüne girdiTürk bilim insanları keşfetti: Dünya literatürüne girdi
Güpegündüz 37 kurşunla infaz edildi! Suikast anbean kameradaGüpegündüz 37 kurşunla infaz edildi! Suikast anbean kamerada

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.