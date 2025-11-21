Kastamonu’da çıkan orman yangını söndürüldü

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Sofular Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının çıktığı alanda yaptığı incelemede çok sayıda alkol şişesi ile piknik ateşini tespit etti. Yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA