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Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kastamonu’da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi.

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı

Kastamonu’da otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen H.N. idaresindeki otomobil ile F.Y. yönetimindeki cip çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ile araçta bulunan 2 yaşındaki M.Y., S.C., S.D. ve M.H. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı 1

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı 2

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı 3

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı 4

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı 5

Kastamonu’da cip ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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