Kastamonu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Daday-Eflani karayolunda Boyalılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah G. (28) idaresindeki otomobil ile Levent N. (40) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Emrah G. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan Ekrem U. (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(iHA)