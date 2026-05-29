HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’da bir otomobilin yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kastamonu’da bir otomobilin yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren gencin, nişan hazırlıkları yapmak için ilçeye geldiği öğrenildi.

Kaza, Kastamonu-İnebolu kara yolu Soluğan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu istikametine seyir halinde olan Emirhan Şahin (25) idaresindeki 37 ND 152 plakalı otomobil, yoğun sis sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Medine D. (21), ablası Mukadder Beyza D. (20) ve kardeşi Berat D. (14) yaralandı.

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Zorlukla aracın bulunduğu alana inen ekipler, yaralıları otomobilden çıkardı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekicinin vinç halatı kullanılarak yaralıların bulunduğu sedyeler yola çekildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yoğun çabaları neticesinde yamaçtan çıkarılan Medine D., Mukadder Beyza D. ve Berat D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Emirhan Şahin’in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

NİŞAN HAZIRLIKLARI İÇİN GELMİŞ

Kazada hayatını kaybeden Emirhan Şahin’in, nişan hazırlıkları için Diyarbakır’dan Kastamonu’nun İnebolu ilçesine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekipler şarampoldeki aracın çıkarılması için de vinç yardımıyla çalışma başlattı.

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 1

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 2

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 3

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 4

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 5

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 6

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 7

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 8

Kastamonu’da otomobil 150 metre yüksekten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı 9


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doktor hastaya yumruk attı! Yüzde 30 görme kaybı...Doktor hastaya yumruk attı! Yüzde 30 görme kaybı...
Polen yoğunluğu başladı: Uzmanlardan alerji uyarısıPolen yoğunluğu başladı: Uzmanlardan alerji uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Korku dolu anlar: Metrelerce yükseklikte baş aşağı asılı kaldılar

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Trump onayladı! ABD tarihinde bir ilk olacak

Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Aziz Yıldırım'dan teknik direktör sürprizi

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Güllü'nün kızının cezaevi görüntüleri ortaya çıktı!

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Bakan Yumaklı duyurdu! Et ve Süt Kurumu satın alacak

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren karar! O söz tarih oldu: Paranızı e-Devlet'ten alabilirsiniz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.