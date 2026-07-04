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Kastamonu’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kastamonu’da otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Karayolları 15.

Kastamonu’da otomobil takla attı: 1 yaralı

Kastamonu’da otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.B. idaresindeki 06 FKF 793 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjde bulunan kaldırıma çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da otomobil takla attı: 1 yaralı 1

Kastamonu’da otomobil takla attı: 1 yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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