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Kastamonu’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde otomobilin traktöre çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolu Boyalılar köyü mevkiinde meydana geldi.

Kastamonu’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde otomobilin traktöre çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolu Boyalılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, balya taşıyan ve dönüş yapmak için yavaşlayan traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, tabela direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı 1

Kastamonu’da otomobil traktörle çarpıştı: 2 yaralı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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