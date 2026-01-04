Kastamonu’da rahatsızlanan yaşlı kadını, AFAD ekipleri hastaneye ulaştırdı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde yolu kardan ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan yaşlı kadın, AFAD ekiplerinin paletli kar üstü aracıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesine bağlı Çocukören köyü Tekke Mahallesi’nde rahatsızlanan yaşlı kadının yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Köy yolunun kar yağışı sebebiyle kapalı olmasından dolayı, bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD’a ait paletli kar üstü aracıyla köye ulaşan ekipler, yaşlı kadını evinden alarak ambulansa teslim etti.

Hasta, daha sonra ambulansla Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

