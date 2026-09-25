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Kastamonu’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Olay, Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi.

Kastamonu’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.F. idaresindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden Ş.F., aracını durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın araçta büyümeden söndürüldü.

Kastamonu’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını itfaiye söndürdü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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