Kastamonu’da sis etkili oldu

Kastamonu’da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis sebebiyle kent merkezinde, Kastamonu-Ankara kara yolu ve Kastamonu-İstanbul kara yolunda görüş mesafesi yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düştü.

Araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar, sis sebebiyle hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri ise sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Kastamonu’da yaşayan Özkan Güllü isimli vatandaş, kış mevsiminin yaklaştığını belirterek, "Sis var, şu anda da görüş mesafesi 50 metreye kadar düşmüş durumda. Kastamonumuzda zaten her yıl bu aylarda sis oluyor. Sisle birlikte oksijen seviyesi de düştü. Artık kış geldi, havalar da soğudu, Giysilerimizi 2-3 kat giymeye başladık. Benim için kış mevsimi daha güzel. Yaz mevsiminde üzerinde bir şey olduğu zaman yanarsın ama kış mevsimi öyle değil. Kışın üşüdükçe üzerine bir şeyler giyersin, öylelikle ısınabilirsin. O yüzden ben kış mevsimini daha çok seviyorum" dedi.

Kaynak: İHA