Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet flash bellek, 3 adet ajanda, 3 adet flama, 10 adet sticker, 1 adet afiş, 1 adet broşür, 1 adet dergi ve 1 adet kitapçık ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır