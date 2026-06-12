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Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu’da polis ekiplerince DHKP-C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, DHKP-C terör örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet cep telefonu, 1 adet SIM kart, 1 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet flash bellek, 3 adet ajanda, 3 adet flama, 10 adet sticker, 1 adet afiş, 1 adet broşür, 1 adet dergi ve 1 adet kitapçık ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı 1

Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı 2

Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı 3

Kastamonu’da terör operasyonu: 1 gözaltı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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