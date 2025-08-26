HABER

Kastamonu’da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu’da üzerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edininilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan, satan ve aranan şahıslara yönelik yapılan ortak çalışmada, M.B. ve N.E.B. isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramada, 0,33 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde M.B. isimli şahsın 6 yıl 12 ay kesinleşmiş hapis cezasının, N.E.B. isimli şahsın da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

(İHA)

Kastamonu
