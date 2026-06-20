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Kastamonu’da YKS heyecanı

Kastamonu’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi’ne giren öğrenciler salonlarda ter dökerken, veliler ise dışarıda çocuklarını bekledi.

Kastamonu’da YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15’te başladı. Kastamonu’da sınava saatler kala sınav merkezlerine gelmeye başlayan öğrenciler, üst aramalarının ve kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Saat 10.00’da sınav merkezlerinin kapıları kapatılırken, bazı adaylar ise koşarak içeri girdi. Sınavda adaylar ter dökerken, aileler ise dışarda heyecanla beklemeye başladı.
Kastamonu’da 24 farklı sınav merkezinde 7 bin 500 adayın Temel Yeterlilik Testi oturumuna katıldığı öğrenildi.

Kastamonu’da YKS heyecanı 1

Kastamonu’da YKS heyecanı 2

Kastamonu’da YKS heyecanı 3

Kastamonu’da YKS heyecanı 4

Kastamonu’da YKS heyecanı 5

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kastamonu
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