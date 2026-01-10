HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs Salihli’de yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve hakkında 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

'Kasten öldürme' suçundan aranan şahıs Salihli’de yakalandı

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, firari hükümlü C.G.’nin (51) Kocaçeşme Mahallesi’nde saklandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda firari hükümlü kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.G., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Endonezya'da 6,5 büyüklüğünde depremEndonezya'da 6,5 büyüklüğünde deprem
Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yeni gerginlikGüney Kore ile Kuzey Kore arasında yeni gerginlik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.