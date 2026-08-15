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Katar, 3 İranlı savaş pilotunun alıkonulduğuna yönelik açıklamaları reddetti

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran Genelkurmay Başkanlığı’nın ABD ve İsrail’le savaş sırasında uçakları düşürülen 3 İranlı pilotun Katar tarafından alıkonulduğu yönündeki açıklamalarını reddetti.

Katar, 3 İranlı savaş pilotunun alıkonulduğuna yönelik açıklamaları reddetti

Katar, 2 Mart’ta düşürülen İran’a ait savaş uçaklarındaki pilotların alıkonulduğuna yönelik İran Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarını redetti. Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, pilotların Katar hava sahasını ihlal ettiği ve kendileriyle iletişim kurulduğu, ancak pilotların karşılık vermediği belirtildi. Açıklamada, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin ifadeler reddedilirken, arama-kurtarma ekiplerinin daha sonra pilotlardan birinin cansız bedenine ulaştığı ve cenazenin teslimi için İran’la koordinasyon kurulduğu aktarıldı.

Katar, 3 İranlı savaş pilotunun alıkonulduğuna yönelik açıklamaları reddetti 1

KATAR 'İRANLI 3 PİLOT' İDDİASINI REDDETTİ

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında 2 Mart'ta düşen iki savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını belirterek Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunu araştırarak serbest bırakılmaları için girişimde bulunmasını istemişti.
İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, düşürülen iki uçaktaki 4 İranlı pilottan Mecid Kazemi'nin hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilot Cevad Salihi, Abdülmecid Şefiyan ve İmran Behruşiyan'ın Katar güçleri tarafından sağ olarak esir alındığını vurgulamıştı.

İRANLI PİLOTUN CENAZESİNİ TESLİM ETMİLERDİ

Katar, geçtiğimiz ayın sonlarında cansız bedenine ulaşılan Mecid Kazemi’nin cenazesini İran tarafına teslim etmişti. Cenazenin kimliğinin doğrulanmasının ardından Kazemi için İran’da iki günlük cenaze töreni düzenlenmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Pilot İran Katar
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