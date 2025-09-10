HABER

  2. HABER
  Dünya

Katar: "Ateşkes müzakerelerini yürüten bir ülkede müzakerecileri öldürmeye çalışmak haince"

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ateşkes müzakerelerini yürüten bir ülkede müzakerecileri öldürmeye çalışmanın etik dışı ve haince olduğunu belirterek, "ABD’li yetkililer, saldırı başladıktan 10 dakika sonra Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardı" dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlediği saldırı sonrası basın toplantısı düzenledi. Al-Thani, İsrail saldırısını "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi.
Katar'ın İsrail'in saldırısına yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirten Al-Thani, ülkesinin egemenliğine yönelik hiçbir ihlale müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Katar'ın İsrail saldırısına yanıt vermek ve gelecekteki saldırıları caydırmak için kapsamlı bir yaklaşım benimseyeceğini aktaran Al-Thani, İsrail saldırısına yanıt olarak yasal işlemler yürütecek bir ekip kuracağını ifade etti.

"BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİK"

İsrail'e karşı bölgesel tepki çağrısı yapan Al-Thani, Netanyahu'nun uluslararası hukuk ve normları hiçe sayarak tüm bölgeyi geri dönüşü olmayan bir noktaya sürüklediğini belirterek, "Bugün, tüm bölgenin bu barbarca davranışa karşı tepki göstermesi için bir dönüm noktasına geldik" dedi.

"ATEŞKES MÜZAKERELERİNİ YÜRÜTEN BİR ÜLKEDE MÜZAKERECİLERİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAK HAİNCE"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nde barışa yönelik çabaları sabote ettiğini aktaran Al-Thani, ateşkes müzakerelerini yürüten bir ülkede müzakerecileri öldürmeye çalışmanın etik dışı ve haince olduğunu belirtti.
Al-Thani, Netanyahu'nun bölgede istikrar sağladığını iddia ettiğini, ancak kişisel çıkarları için narsistçe hayallerle bölgede sadece istikrarsızlık oluşturduğunu açıkladı. Al-Thani, dost ülkelerle temas halinde olduklarını ve yakında İsrail’e karşı alınacak önlemleri açıklayacağını belirterek, "Ülkelerin egemenliğini umursamadan ihlal etmeye çalışmak göz ardı edilmemeli ve her türlü yolla karşılık verilmelidir" dedi.

ABD’nin Doha saldırısı öncesi Katar’ı uyardığı yönündeki, açıklamaları yalanlayan Al-Thani, "Bu yüzde 100 hain bir saldırıydı, gerçekleşene kadar kimse haberdar değildi. ABD’li yetkililer, saldırı başladıktan 10 dakika sonra Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardı" dedi.

"ARABULUCULUK ÇABALARI KATAR'IN KİMLİĞİNİN BİR PARÇASIDIR"

Doha saldırısının ardından Katar'ın İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ilişkin yürütülen müzakerelerdeki arabuluculuk rolünü askıya aldığı yönünde çıkan haberlere değinen Al-Thani, "Arabuluculuk çabaları Katar'ın kimliğinin bir parçasıdır ve bu konudaki rolünden hiçbir şey onu caydıramaz" dedi.

ABD'nin önerisi üzerine yapılan son görüşmelerin geçerliliği konusunda şüphelerini dile getiren Al-Thani, "Mevcut görüşmelere gelince, böyle bir saldırı gördükten sonra şu anda geçerli bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Al-Thani, ayrıca İsrail’in söz konusu saldırıda hava savunma sistemleri tarafından tespit edilemeyen silahlar kullandığının ifade etti.

(İHA)

