Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump ile İsrail-İran gerilimini görüştü

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump'la telefonda İsrail-İran gerilimini görüştü. İkili, İsrail'in İran saldırısı başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Trump, Katar Emiri'ne bölgede güvenlik ve istikrarın korunması için İsrail ile İran arasındaki krizin çözümüne yönelik çabalara katkı sunmaya hazır olduğunu iletti.

Katar Emiri Şeyh Temim de bölgede tansiyonu düşürmek ve diplomatik çözümlere ulaşmak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

ÜST KOMUTA KADEMESİNİ DE HEDEF ALAN GENİŞ ÇAPLI SALDIRILAR

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır