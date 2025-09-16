HABER

Katar, Hamas ile İsrail arasında arabuluculuk yapmayacak: "Müzakereler şu anda gerçekçi görünmüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed al-Ansari İsrail’in başkent Doha’da Hamas yetkililerini hedef alan saldırısının ardından, ülkenin güvenliği tam anlamıyla sağlanana kadar Hamas ile İsrail arasındaki arabuluculuk faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Ansari, "Netanyahu'nun arabuluculuk yapan ülkeye saldırmakta ve kendisiyle müzakere edenleri suikastta ısrarcı olması nedeniyle, müzakereler şu anda gerçekçi görünmüyor" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed al-Ansari bir basın toplantısı düzenledi. İsrail merkezli Yedioth Ahronoth’un haberine göre Ansari "Netanyahu'ya mesajımız, uluslararası hukukun ihlalinin devam etmeyeceği yönündedir" ve Katar’ın güvenliğini sağlayana kadar arabuluculuk yapmayacağını duyurdu.

"NETANYAHU'NUN SUİKASTTA ISRARCI OLMASI NEDENİYLE MÜZAKERELER GERÇEKÇİ GÖRÜNMÜYOR"

Açıklamada, "Egemenliğimizi ve güvenliğimizi sağlama konusundaki görüşmeleri tamamlayana kadar bu aşamada arabuluculuk çabalarını tartışmayacağız. Netanyahu'nun arabuluculuk yapan ülkeye saldırmakta ve kendisiyle müzakere edenleri suikastta ısrarcı olması nedeniyle, müzakereler şu anda gerçekçi görünmüyor" ifadelerine yer verildi.

