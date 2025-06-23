HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Katar uçakları Türkiye'ye yönlendirildi! İstanbul ve Ankara'ya indiler, sayı gece saatlerinde artacak

İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine saldırması bölgede tansiyonu yükseltti. Peş peşe açıklamalar gelirken hava trafiği bu gelişmeden olumsuz etkilendi. Avrupa’dan Katar'ın başkenti Doha’ya sefer yapan uçaklar, İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi. Bu sayının da gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

Katar uçakları Türkiye'ye yönlendirildi! İstanbul ve Ankara'ya indiler, sayı gece saatlerinde artacak
Recep Demircan

İran'ın akşam saatlerinde Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı nedeniyle Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını açıkladı. Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi.

SAYI GECE SAATLERİNDE ARTACAK

İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

TÜRK HAVA YOLLARI DA ETKİLENDİ

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Dubai'ye gitmek için havalanan TK760 kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı da, hava sahasının kapatılması üzerine Antalya üzerinden İstanbul'a geri döndü. AJet'in ise Dammam, Dubai ve Sharjah şehirlerine bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi.

Kaynak: DHA

23 Haziran 2025
23 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yıkıldı" Trump: "İran'da vurduğumuz yerler tamamen yıkıldı"
Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulunduAnkara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İran İsrail Katar Türkiye uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu! Çığlık atarak kaçıştılar

İran, Katar'daki ABD üssünü vurdu! Çığlık atarak kaçıştılar

Peş peşe açıklamalar! İran: "Savaş yıllarca sürebilir, hazırlıklıyız"

Peş peşe açıklamalar! İran: "Savaş yıllarca sürebilir, hazırlıklıyız"

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile her konuda anlaştı! Trabzonspor'u üzen haber...

SON DAKİKA | TFF duyurdu! PFDK Başkanı dahil olmak üzere 3 kişi görevinden istifa etti: Yeni başkan belli oldu

SON DAKİKA | TFF duyurdu! PFDK Başkanı dahil olmak üzere 3 kişi görevinden istifa etti: Yeni başkan belli oldu

Orta Doğu'daki ABD üsleri vuruldu: İşte ilk görüntüler

Orta Doğu'daki ABD üsleri vuruldu: İşte ilk görüntüler

Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu

Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.