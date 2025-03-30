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  4. Katar ve BAE'den Suriye açıklaması! Yeni kabineyi memnuniyetle karşıladılar

Katar ve BAE'den Suriye açıklaması! Yeni kabineyi memnuniyetle karşıladılar

30.03.2025 18:06
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Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye'de kurulan yeni hükümeti memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Katar ve BAE'den Suriye açıklaması! Yeni kabineyi memnuniyetle karşıladılar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye'de yeni hükümetin kurulmasından duyulan memnuniyet ifade edildi.
Suriye'nin kurumlar, adalet ve özgürlükler anlamında temellerinin güçlendirilmesi dileğinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Katar'ın Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne olan tam desteği bir kez daha vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Suriye halkının istikrar ve refahını sağlama yönündeki adımlara destek verildiği belirtildi.

BAE'nin, Suriye'deki yeni hükümetin, geçiş döneminin ihtiyaçlarını karşılayacağına olan güveninin tam olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Suriye'deki yeni hükümete başarı dileklerine yer verildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında dün, 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.

Törende, Cumhurbaşkanı Şara başkanlığındaki yeni kabine açıklanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Birleşik Arap Emirlikleri Katar
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