Katı hal batarya (Solid State Battery) nedir, avantajları nelerdir?

En eski modeli Bağdat Pili olarak kabul edilen piller, 1800’lü yıllardan itibaren geliştirilmeye başlamış ve ilk kez voltaik pil ile kullanıcılara sunulmuştur. Voltaik pil, sürekli olarak devreye elektrik akımı sağlayan ilk batarya olarak tanımlanmıştır. Ardından yaşanan teknolojik gelişmeler, pillerin gelişimini de etkilemiş ve her dönemde geliştirilen farklı pil ve batarya modellerine çeşitli özellikler eklenmiştir.

Çinko karbon, cıva pil, çinko hava pil, lityum pil gibi kullanıldıktan sonra işlevini yitiren, şarj edilemez özellikteki pillerin yanı sıra kurşun asit piller, lityum iyon piller gibi şarj edilerek tekrar kullanılabilen pil modelleri de bulunmaktadır.

Katı hal batarya, solid state battery, yeni nesil batarya nedir?

Çeşitli pil modellerinden biri de katıl hal bataryalardır. Orijinal dilindeki adı ile solid state battery olarak da anılan bu batarya modelleri elektrolitin sıvıdan ya da jelden üretildiği geleneksel lityum iyon pillerden farklı ve tam zıttı olarak elektrik akımı üretebilmek amacı ile katı bir elektrolit kullanmaktadırlar.

Bataryaların bu tasarımı ile katı hal bataryalar daha kompakt, daha güvenli ve diğer pil türlerine göre iki kat daha uzun ömürlü olmaktadırlar. Enerji bakımından da yoğun bir enerji ve güç kaynağı oluşmasına neden olmaktadırlar.

Günlük elektronik cihazlar için uzun süredir tercih edilen bir enerji kaynağı olarak tanımlanan lityum iyon piller günümüzde oldukça ön plandadır. Bu durum da bilim insanlarını ve firmaları yenilenebilir, sürdürülebilir bir başka seçenek arayışına yönlendirmiştir.

Katı hal batarya avantajları nelerdir?

İyonları bir elektrottan başka bir elektrota taşımak adına standart lityum iyon pillerin kullandığı sıvı elektrolitlerin aksine katı bir elektrolit kullanmaktadır. Daha hızlı şarj sürelerine sahip olması ve kullanım ömürlerinin daha uzun olması gibi çeşitli özelliklere sahip olan katı hal bataryaların birçok avantajı da bulunmaktadır. Katı hal bataryaların bazı avantajları şunlardır: